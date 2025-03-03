إنقاذ شاب من محاولة إنهاء حياته أعلى عمود كهرباء بالشرقية

الشرقية ـ ياسمين عزت:

أحبط عدد من المواطنين محاولة شاب عشريني إنهاء حياته بعد تسلقه عمود إنارة في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث تمكنوا من إقناعه بالعدول عن قراره.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الشاب وهو يجلس أعلى عمود كهرباء، محاولًا تعريض نفسه للصعق أو القفز من العلو. وسارع الأهالي إلى التجمع أسفل العمود، محاولين تهدئته ومنعه من الإقدام على ذلك.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الشاب يُدعى أحمد بصلة، وقد فوجئ المارة بصعوده إلى العمود وتهديده بإنهاء حياته قبل أن ينجح المواطنون في السيطرة على الموقف.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي من خلال عدة جهات، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان خطًا ساخنًا لتقديم الاستشارات النفسية ودعم من يمرون بأزمات، عبر الرقمين: 08008880700 - 0220816831، المتاحين على مدار اليوم. كما يوفر المجلس القومي للصحة النفسية خطًا آخر عبر 20818102.

ومن جهتها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر، مشددة على ضرورة التعامل معه باعتباره مشكلة نفسية تستوجب العلاج والدعم من المختصين.