تموين كفر الشيخ: تحرير محاضر متنوعة ضد المخالفين في الأسواق (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن تحرير عدد من المحاضر في الأسواق المختلفة بمدن دسوق، والحامول، وبيلا، وسيدي غازي، ومطوبس، تنوعت بين نقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعرض سلع تجارية مجهولة المصدر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة موقف السلع الإستراتيجية، والحالة التموينية، والأسواق، والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا للصالح العام.

وكشف وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، عن تحرير محاضر في مجال المخابز، شملت 35 محضرًا لنقص الوزن، و7 محاضر لعدم النظافة، و6 محاضر لمخالفة المواصفات، و17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، ومحضرًا واحدًا لعدم وجود ميزان حساس، و4 محاضر لعدم الالتزام بالتعليمات، ومحضرين اثنين للتصرف في الدقيق، ومحضرًا واحدًا لتوقف النشاط.

وأكد أن الحملات التموينية في بندر دسوق أسفرت عن ضبط 68 عبوة مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية في محل سوبر ماركت، و7 قطع شمع فلتر مجهولة المصدر وبدون فواتير في محل أدوات صحية، إضافة إلى تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في محل مستلزمات ديكور.

وفي مدينة سيدي غازي، أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 20 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة في محل جزارة، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار في محلين بقالة.

أما في الحامول، فتم تحرير محضر عرض وبيع 16 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجزر الحكومي في محلين جزارة، بينما أسفرت الحملات في مركز ومدينة بيلا عن ضبط 200 كيلوجرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة في محلين جزارة.

وقال الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، إن الحملات التموينية في مركز ومدينة مطوبس أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في محال بيع الأسماك، والدواجن، والجزارة، والبقالة.