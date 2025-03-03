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محافظ الدقهلية: صرف 300 جنيه مكافأة رمضان وزيادة 25% في دعم تكافل وكرامة

03:17 م الإثنين 03 مارس 2025

اللواء طارق مرزوق

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الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، زيادة قيمة كارت خدمات تكافل وكرامة بنسبة 25%، ورفع حصص الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية، حرصا من القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيتم زيادة قيمة كارت كرامة وتكافل بقيمة 25% ابتداء من شهر أبريل المقبل، كما سيتم صرف 300 جنيه مرة واحدة خلال شهر رمضان الجاري.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن زيادة قيمة مساعدات كرامة وتكافل بنسبة 25% اعتبارا من شهر أبريل، ليصبح إجمالي ما يتم صرفه لتكامل وكرامة بمحافظة الدقهلية 213 مليون ونصف المليون جنيه شهريا، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه شهريا، سيتم صرفها اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وبذلك يكون إجمالي ما يصرف سنويا لبرنامج كرامة وتكافل والمساعدات بمحافظة الدقهلية 2 مليار و562 مليون جنيه، بدلا من مليار و962 مليون جنيه سنويا، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه سنويا لمحافظة الدقهلية.

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