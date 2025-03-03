رحلة عمرة وجوائز مالية.. تكريم 1000 طفل من حفظة القرآن بكفر الشيخ- صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، مساء أمس الأحد، تكريم 1000 طفل من حفظة القرآن الكريم الذين اجتازوا اختبارات المسابقة السنوية في حفظ القرآن، التي نظمها أهالي القرية في نسختها الخامسة موسم 2025 قبل حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب، والمستشار محمد سليم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعددا من علماء الأزهر الشريف، والأوقاف، ورموز مركز دسوق، وأهالي القرية، وأسر الأطفال الفائزين.

وتم منح الفائزين في المسابقة القرآنية شهادات تقدير، ومصاحف، ومبالغ مالية رمزية، بينما فاز الطالب عبدالرحمن أحمد الشهاوي، برحلة عمرة بعد اجتيازه اختبار حفظ القرآن الكريم كاملا، وحصوله على المركز الأول.

وكشف الشيخ محمد صبح، من علماء الأزهر الشريف، وعضو اللجنة المنظمة للمسابقة لمصراوي عن تكريم 1000 طفلا اجتازوا اختبارات القرآن الكريم في المسابقة التي جرى تنظيمها قبل حلول شهر رمضان المبارك في 5 مستويات كاملة بينهم طفلا واحدًا فاز برحلة عمرة.

وأوضح أن المستويات التي جرى اختبار المتسابقين فيها عبارة عن المستوى الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني في ثلاث أرباع حفظ القرآن الكريم، والمستوى الثالث في حفظ نصف القرآن، والمستوى الرابع في حفظ ربع القرآن، والمستوى الخامس في حفظ 5 أجزاء.

ولفت إلى أن إجمالي جوائز الفائزين وصلت إلى 150 ألف جنيها جرى رصدها بالجهود الذاتية من أبناء القرية تشجيعًا للأطفال على حفظ القرآن الكريم.

وقال إن المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم الموسم الحالي 2025 جرى تنظيمها للعام الخامس على التوالي وشارك فيها حوالي 1300طفلا، بأعداد أكثر من اعداد الموسم الماضي، وجرى تنظيمها كالمعتاد قبل حلول شهر رمضان المبارك ويجرى تكريم الفائزين في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.