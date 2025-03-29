8 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق الجيش بنطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث عند نهاية نفق سنور، وجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن إصابة كلٍّ من: أشرقت.م.س (11 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات، وشقيقَيها مي (15 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليمنى وجرح بالجبهة، وأيمن (45 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليسرى، ونجله محمد (16 عامًا) بجرح في الرأس وكدمات، ومكة.م.ق (3 أعوام)، وشقيقتها قمر (4 أعوام)، وياسمين.م.ا (56 عامًا)، وعادل.أ.س (60 عامًا)، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.