المشدد 3 سنوات لـ3 من معلمين الكيف في المطرية
كتب : صابر المحلاوي
المشدد 3 سنوات لـ3 من معلمين الكيف في المطرية
قضت الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة المطرية.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7210 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 2473 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين "حسين.س" و"مصطفى.م" و"عبد الحميد.إ" حازوا وأحرزوا جوهر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما وجهت إليهم تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة واحدة" دون ترخيص.
وأضاف أمر الإحالة أن معاون مباحث قسم شرطة المطرية انتقل بأمر النيابة إلى محل تواجد المتهم الأول أثناء تبادلهم جوهر الهيروين، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على كمية أخرى من المخدر، وسلاح ناري، وطلقة، ومبالغ مالية وهواتف محمولة.
وأوضح المتهمون أن المبالغ النقدية من متحصلات البيع، والهواتف للترويج، والسلاح والذخيرة للدفاع عن نشاطهم.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات، فيما أكدت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية صلاحية السلاح الناري والطلقة المضبوطة للاستخدام.
