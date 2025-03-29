محافظ المنوفية يوزع العيدية والهدايا على أطفال دار الحضانة الإيوائية للأيتام(صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، زيارة تفقدية لعدد من دور الأيتام لمشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فضلاً عن الاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

وزار محافظ المنوفية دار الحضانة الإيوائية للأيتام بنطاق حي غرب، ومؤسسة أبناء الحسن والحسين للأيتام بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم، ووزع العيدية والهدايا على أبنائه الأيتام تزامناً بالاحتفال بالعيد، وتبادل المحافظ حديثه مع الأطفال للاطمئنان على حسن معاملتهم ومدى رضاهم وجودة الخدمات المقدمة لهم والتعرف على كافة ما يحتاجونه من دعم لتوفيرها، وأكد المحافظ على أنه لا يدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وخلال تفقده وزع المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية على عمال مؤسسة أبناء الحسن والحسين دعمًا لهم، مُعربًا عن سعادته بمشاركة الأطفال هذه المناسبة السعيدة، مشددًا على أهمية رعاية الأيتام وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم ليكونوا أفرادا فاعلين انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرًا لضمان مستقبل أفضل للأطفال الأيتام.

هذا وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وأعربوا عن فرحتهم بزيارة المحافظ مقدمين الشكر له علي اهتمامه لإسعادهم وإدخال روح البهجة والسرور على أنفسهم.