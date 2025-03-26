محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير القرية الأولمبية - صور

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بالقرية الأولمبية بالمحافظة، إلى جانب متابعة فعاليات مبادرة “مطبخ المصرية.. بإيد بناتها”، التي يتم تنفيذها بمطبخ القرية الأولمبية، تحت إشراف المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة.

وأشاد المحافظ خلال زيارته بالمبادرة، مؤكدًا على أهميتها في دعم المرأة المصرية، خاصة من خلال تدريب الفتيات والسيدات على أيدي طهاة محترفين، وإعداد الوجبات للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

كما وجّه بدراسة إمكانية استمرار المبادرة بعد انتهاء الشهر الكريم، لما لها من تأثير إيجابي في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل.

من جانبها، أوضحت لبنى ذكي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، أن المبادرة تسهم في توزيع 230 وجبة يوميًا على الأسر الأكثر احتياجًا، بإجمالي 7 آلاف وجبة طوال شهر رمضان، مشيرة إلى أن المشروع يُنفذ في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضافت أن المبادرة لا تقتصر على تقديم الطعام، بل تشمل أيضًا برامج تدريبية متخصصة، حيث يتم تعليم السيدات كيفية التخطيط وإعداد الولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، إلى جانب إدارة الكميات بشكل اقتصادي، مع الالتزام بمعايير الجودة الغذائية. كما يتضمن التدريب أسس إدارة وتنظيم المطبخ بكفاءة، بما يعزز من قدراتهن في مجال العمل الغذائي.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة في المناطق الريفية، عبر توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز دورها في المجتمع من خلال مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين جودة حياتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.