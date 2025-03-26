مصرع مسن وسيدة أسفل عجلات قطار بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مسن وسيدة مصرعهما متأثرين بإصابتهما تحت عجلات القطار، أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا باصطدام القطار بشخصين ومصرعهما دائرة مركز شرطة العسيرات.

تبين من التحريات أنه أثناء عبور كل من "متولي. س" 62 سنة، يقيم دائرة مركز شرطة جرجا، "دعاء. ا" 39 سنة تقيم دائرة مركز شرطة العسيرات، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، صدمهما القطار ما نتج عنه مصرعهما.

تم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.