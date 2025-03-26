بالصور- انطلاق حملة تحصين كلاب الشوارع بلقاح السعار في بورفؤاد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، استمرار تنفيذ بروتوكول تطعيم الكلاب بلقاح السعار بنطاق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، للحد من انتشار مرض السعار وتوفير بيئة صحية آمنة للجميع، من خلال التنسيق مع مديرية الطب البيطري وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية للقضاء على مرض السعار ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار 2030".

أكد رئيس المدينة أن هذا البروتوكول يعد من أهم الأولويات التى تعمل عليها أجهزة المدينة حفاظًا على صحة مواطني المدينة وأمنهم، لافتًا أن عمليات التعقيم تؤدى إلى تقليل عدد الولادات، وتقليل شراسة الكلاب، سواء الذكور أو الإناث، حيث يجري أيضا تطعيمها ضد مرض السعار، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، عن طريق عضة الكلب، باعتبار ذلك أول خطوة للقضاء على مشكلة انتشار الكلاب الضالة والقضاء على مرض السعار.

وأشار إلى أنه تعتبر مدينة بورفؤاد من أولى المدن على مستوى الجمهورية التى طبقت المنهج العلمي فى حل تلك المشكلة بما لا يتعارض مع الرفق بالحيوانات الأليفة، مشددًا أن مواجهة الكلاب الضالة تحتاج لمزيد من التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المواجهة الحازمة للتغلب على حدوث حالات عقر للكبار والصغار، وبالتالي القضاء على مرض السعار الذي يمثل خطرًا على الإنسان ويتسبب في وفاته.