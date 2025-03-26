وسط حضور غفير.. محافظ بورسعيد يشهد العرض المسرحي "أجمل أصحاب" بقصر الثقافة - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، العرض المسرحي "أجمل أصحاب"، للمخرج محمد الدسوقي، بمشاركة فرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة بورسعيد، وذلك ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور عدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية وحضور غفير من أبناء بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد، خلال كلمته، بالأداء المتميز للأطفال المشاركين في العرض، معبّرًا عن سعادته بالمستوى الفني الراقي الذي يعكس موهبة وإبداع النشء، ومؤكدًا حرص بورسعيد على دعم المواهب الشابة في مجال المسرح والفنون، وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال الأعمال الهادفة.

وعلى هامش العرض المسرحي، تفقد محافظ بورسعيد معرضًا للوحات الفنية، مشيدًا بالأعمال الإبداعية المعروضة والتي تعكس مواهب أبناء بورسعيد في الفنون التشكيلية، مؤكدًا أهمية دعم وتنمية هذه المواهب وتوفير المزيد من الفرص لهم للتعبير عن إبداعاتهم.