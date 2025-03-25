رئيس جامعة المنيا: الموافقة على 14 برنامجا دراسيا جديدا في 9 كليات (صور)

المنيا- جمال محمد:

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والتنموية.

في بداية المجلس، قدم الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقدم الشكر للقائمين على تنظيم أضخم مأدبة إفطار جماعي بالجامعة بطول 1500 متر وبحضور 2500 شخص، مثمنًا دور القائمين على تنظيم الحفل والذي أظهر جامعة المنيا بالمظهر اللائق، وساهم في ترويج الجامعة وكلياتها، كما أشاد بدور الطلاب الوافدين الذين ساهموا في الترويج لجامعة المنيا في بلادهم.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم ارسال 14 برنامجاً للمجلس الأعلى للجامعات للاعتماد في 9 كليات هي كليات الحاسبات والمعلومات، والتربية، والتربية للطفولة المبكرة، والسياحة والفنادق، والزراعة، والهندسة، والآداب والعلوم، والتربية الرياضية.

كما أعلن رئيس الجامعة نتيجة فعاليات الاسبوع البيئي الثالث، وفازت كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وكلية طب الأسنان بالمركز الثاني، وكلية السياحة والفنادق، كما أعلن نتيجة الطالب المثالي على مستوى الجامعة، وفاز الطالب أحمد ناجي سيد بالطالب بكلية العلوم بالمركز الأول، والطالب أحمد وائل منصور بكلية الطب بالمركز الثاني، والطالب حسن خلف الله بكلية الهندسة بالمركز الثالث، كما فازت بلقب الطالبة المثالية الطالبة حنان حسن بكلية الهندسة، وبالمركز الثاني الطالبة منة الله عصام بكلية الصيدلة، والطالبة منار حسام الدين بكلية العلوم بالمركز الثالث.

ووجه رئيس الجامعة، بتنظيم مبادرة لتشجيع الطلاب على استقلال الدرجات الهوائية توفيراََ للوقت والجهد ولتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة، مع توفير الكليات أماكن للدراجات وتأمينها.