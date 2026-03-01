إعلان

إعلام إيراني: مقتل نحو 153 طالبة في غارة على مدرسة للبنات في إيران

كتب : أسماء البتاكوشي

05:28 م 01/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

ارتفع عدد ضحايا الهجوم على مدرسة للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران إلى 153 قتيلاً، وإصابة 95 شخصاً آخرين، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن تصريحات علي فرهادي متحدث باسم وزير التعليم في البلاد

وقال علي فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن فرق الإنقاذ نقلت الطلاب المصابين إلى المستشفيات، موضحًا أن المدرسة تعرضت للقصف ثلاث مرات خلال الغارات الأمريكية الإسرائيلية على بلاده.

وقامت شبكة CNN بتحديد الموقع الجغرافي للفيديو من مكان الحادث في مدرسة شجابة طيبة، التي تقع على بعد حوالي 200 قدم (61 متراً) من قاعدة عسكرية إيرانية.

وحسب شبكة CNN، فإن المدرسة كانت في السابق جزءًا من القاعدة، لكن صور الأقمار الصناعية تُظهر أن الموقعين منفصلان منذ عام 2016 على الأقل.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بتضرر المدنيين نتيجة العمليات العسكرية الجارية. نأخذ هذه التقارير على محمل الجد ونجري تحقيقاً فيها. إن حماية المدنيين لها أهمية قصوى، وسنواصل اتخاذ جميع الاحتياطات المتاحة لتقليل مخاطر وقوع أضرار غير مقصودة."

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه " يتحقق" من التقارير التي تفيد بوقوع غارة على مدرسة للبنات.

صرح المقدم نداف شوشاني، المتحدث الدولي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، للصحفيين قائلاً: "في هذه المرحلة، لست على علم بأي غارة إسرائيلية أو أمريكية على ذلك الموقع. أعلم أننا والأمريكيين نتحقق من الأمر".

