مصرع سيدتين وإصابة شخصين في حادث تصادم على طريق أسيوط الزراعي

أسيوط - محمود عجمي:

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة تروسيكل على طريق ديروط أسيوط الزراعي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل ووجود وفيات ومصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم" 2583" مع تروسيكل عند مدخل قرية صنبور أمام عزبة دوس دائرة مركز ديروط.

أسفر الحادث عن مصرع "رئيسة.ف.م" 50 عامًا، و"داليا.م.ع" 25 عامًا، وإصابة "محمد.ع.ع" 55 عامًا، و"جودي.م.ع" 9 أشهر، وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى القوصية ولا توجد إعاقة بالطريق العام، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.