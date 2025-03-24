إزالة أجزاء من عقارين آيلين للسقوط غرب الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي غرب الإسكندرية أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقة كرموز، وذلك لخطورتهما على حياة المواطنين والمارة.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 11 شارع الأمانة و32 شارع المرصفي بمنطقة كرموز.

انتقلت وحدات المشروعات والمتابعة الميدانية والتنظيم بالحي إلى موقع العقارين المشار إليهما.

وأشارت زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقارين صادر لهما قرارات هدم حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجرى إزالة الأجزاء داهمة الخطورة بالعقارين.

وأوضحت رئيس حي غرب، أنه يجري تكثيف حملات إزالة الخطورة الداهمة من العقارات بنطاق الحي حرصًا على سلامة المواطنين.