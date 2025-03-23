السيطرة على حريق بمائدة إفطار جماعى فى طنطا

الغربية- مروة شاهين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق هائل شب في مائدة إفطار جماعي على طريق "طنطا- الإسكندرية" الزراعي في نطاق مركز ومدينة طنطا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي بنشوب حريق داخل مائدة إفطار جماعي على طريق طنطا الإسكندرية الزراعي.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين نشوب حريق في مائدة إفطار جماعي وتفحم سيارتين ملاكي و20 كرسي خشب من مستلزمات الخيمة.

سيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق ومنع امتداد النيران في محيط الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات والتأكد من وجود أي وجود شبهة جنائية، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بسبب وصلة عشوائية من أحد أعمدة الإنارة المجاورة لمائدة الإفطار، فيما أخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.