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قبل العيد.. القليوبية تضبط مخزن ألعاب نارية بـ 8 ملايين جنيه في الخصوص

12:24 م السبت 22 مارس 2025

الألعاب النارية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبطت مديرية أمن القليوبية 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام 3 أشخاص بالاتجار في الألعاب النارية تمهيدًا لترويجها على الأسواق في العيد.

توصلت الأجهزة الامنية إلى تحديد المكان، وجرى ضبط المتهمين والمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص، وضبط داخله 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 8 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. .

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