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الشوارع فاضية.. سقوط أمطار في كفر الشيخ -صور

10:46 م الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سقوط أمطار في كفر الشيخ
  • عرض 6 صورة
    سقوط أمطار في كفر الشيخ
  • عرض 6 صورة
    سقوط أمطار في كفر الشيخ
  • عرض 6 صورة
    سقوط أمطار في كفر الشيخ
  • عرض 6 صورة
    سقوط أمطار في كفر الشيخ
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إلى سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وكلف اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة برفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية.

ووجه باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة صفايات الأمطار والصرف الصحي، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي جرى تغطيتها.

وشدد على جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي شهدت سقوط أمطار.

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