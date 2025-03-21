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مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار بسوهاج

03:03 م الجمعة 21 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات القطار على شريط السكة الحديد، بقرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باصطدام القطار بشخص ومصرعه دائرة مركز شرطة طهطا.

تبين من التحريات الأولية العثور على جثة شخص مجهول الهوية على شريط السكة الحديد جنوبي مزلقان قرية بنجا، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

ورجحت التحريات أن يكون القطار صدمه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج مصرع شخص القطار
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