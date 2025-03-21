إعلان

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار منزل بأسيوط

12:31 ص الجمعة 21 مارس 2025

انهيار منزل أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين بإصابات مختلفة، في حادث انهيار منزل قديم بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوقوع الحادث، وذلك بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، حيث تبين من المعاينة انهيار منزل مكون من 3 طوابق وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من استخراج جثة ومصابًا من أسفل الأنقاض.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وجاري البحث عن آخرين أسفل الأنقاض وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.، وتم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار منزل بأسيوط مصرع شخص وإصابة إثنين حادث انهيار منزل قديم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان