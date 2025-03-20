وزير الأوقاف يشهد أمسية دينية بمسجد المصطفى في شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أمسية دينية بمسجد المصطفى في شرم الشيخ، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة وإحياءً للذكرى الـ 36 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

أدى الحضور صلاة العشاء والتراويح، أعقبها برنامج ديني بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ألقاها الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، واختتمت الأمسية بالابتهالات والتواشيح الدينية.

وفي ختام الفعالية، أهدى وزير الأوقاف درع مديرية الأوقاف لمحافظ جنوب سيناء، بحضور مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والدينية بالمحافظة.