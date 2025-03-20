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شخصيات كرتونية.. احتفالية كبرى للأيتام وذوي الهمم بشرم الشيخ (صور)

07:22 م الخميس 20 مارس 2025
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    فرحة الاطفال
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    حفل لذوي الهمم
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    جانب من الحفل
  • عرض 17 صورة
    حفل للأطفال
  • عرض 17 صورة
    شخصيات كرتونية
  • عرض 17 صورة
    المرح والسعادة تملأ الاطفال
  • عرض 17 صورة
    تفاعل الاطفال
  • عرض 17 صورة
    الحفل للأيتام
  • عرض 17 صورة
    الاحتفال
  • عرض 17 صورة
    الاحتفال
  • عرض 17 صورة
    الحفل
  • عرض 17 صورة
    الشخصيات الكرتونية
  • عرض 17 صورة
    أجواء مبهجة للأطفال
  • عرض 17 صورة
    أجواء مبهجة
  • عرض 17 صورة
    احتفالية للاطفال
  • عرض 17 صورة
    احتفالية لذوي الهمم
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جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، احتفالية كبرى للأطفال الأيتام وذوي الهمم وأسرهم، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذكرى الـ36 لعودة طابا إلى السيادة المصرية بعد معركة دبلوماسية وقانونية استمرت سنوات، وانتهت برفع العلم المصري على أرضها في 19 مارس 1989.

وشهد الحفل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية مشاركة أكثر من 250 طفلًا وذويهم، وشملت عروضًا للدلافين، بالإضافة إلى فقرات للشخصيات الكرتونية التي تفاعل معها الأطفال.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن ذكرى تحرير طابا تمثل امتدادًا لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتجسيدًا لقوة المفاوض المصري أمام المحافل القانونية الدولية، فضلًا عن كونها نموذجًا للرؤية التنموية المستدامة في سيناء، مشددًا على أن مصر قادرة على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.

ورحّب المحافظ بالحضور، مؤكدًا حرص المحافظة على إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال الأيتام وذوي الهمم، وتقديم الدعم المستمر لهم عبر مختلف الخدمات والمبادرات.

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محافظ جنوب سيناء ذوي الهمم الدكتور أسامة الأزهري احتفالية كبرى للأيتام وذوي الهمم
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