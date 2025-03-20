محافظ أسوان يفاجئ مخبزًا بلديًا فى إدفو ويشيد بجودة رغيف العيش

أسوان – إيهاب عمران:

فاجأ اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أحد المخابز البلدية خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة إدفو.

واطمأن المحافظ على وزن رغيف العيش ومطابقته للمواصفات، واستفسر من أهالي المدينة عن جودة الرغيف، حيث أكدوا أنه من أفضل المخابز التي تنتج الخبز في إدفو، وهو ما لمسه المحافظ بنفسه.

وقدم محافظ أسوان شكره لصاحب المخبز والعاملين به على التزامهم بالمواصفات المطلوبة في رغيف العيش.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظ أسوان على متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتعد جودة رغيف الخبز من أهم القضايا التي توليها محافظة أسوان اهتمامًا كبيرًا، حيث يتم إجراء حملات تفتيشية دورية على المخابز للتأكد من التزامها بالمواصفات.







