خلال 2026.. جنوب سيناء تستهدف 58 فرصة استثمارية بقيمة 700 مليون جنيه

جنوب سيناء - رضا السيد:

كشف الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن إعداد المحافظة حزمة استثمارية كبرى خلال عام 2026، جارٍ حاليًا إنهاء إجراءاتها تمهيدًا للبدء في تنفيذها، وتُقدّر قيمتها بنحو 700 مليون جنيه، بما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن خريطة الاستثمار ورؤية 2026 تتضمن 58 فرصة استثمارية متنوعة، سيتم طرحها أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه، وتشمل قطاعات السياحة، التجارة، والمشروعات الخدمية، بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة الخضراء التي تسعى الدولة لتحقيقها في المحافظة.

وأكد مبارك أن المحافظة تضع المستثمر على رأس أولوياتها باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمحافظة وضرورة التنسيق مع جهات متعددة، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة ودائمة مع المستثمرين والجهات المعنية.

وأشار إلى استحداث مكتب تراخيص المستثمرين لتيسير الإجراءات، وتخصيص شباك خاص للمستثمر داخل جميع المراكز التكنولوجية بالديوان العام والوحدات المحلية، بالإضافة إلى إعداد دليل المستثمر كمرجع شامل يضم الفرص الاستثمارية والمقومات البشرية والطبيعية لكل مدينة بالمحافظة.

وتابع المحافظ أن خطة عام 2026 تتضمن المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية التي توفر فرص عمل ودخل وخدمات للمواطنين، وتلبي احتياجاتهم، وتجذب الاستثمارات وترسخ مكانة المحافظة، مع إبراز مشروع أرض التجلي الأعظم الجاري تنفيذه بسانت كاترين، والذي يُتوقع أن يصبح أحد أهم الوجهات السياحية العالمية بأعلى جودة ومعايير عالمية.

كما أعلن مبارك عن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة الخضراء بالمحافظة، لتصبح أول محافظة على مستوى الجمهورية تحظى بتصديق وزارة الدفاع على هذه الاستراتيجية، بما يضمن توافقها مع الاعتبارات السيادية والبيئية والأمنية، ويجعلها الإطار الحاكم لكافة خطط التنمية والاستثمار بالمحافظة.