بطعنة غادرة.. شاب من المنيا يفارق الحياة في ليلة رأس السنة بالجيزة

المنيا - جمال محمد:

في واقعة مأساوية، خرج الشاب علاء مصطفى من قرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، طلبًا للرزق في محافظة الجيزة، ليُقتل غدرًا داخل محل بقالة كان يعمل فيه ليلة العام الجديد.

وأفادت التحريات بأن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا تعرض للطعن بسلاح أبيض في البطن إثر خلاف مع أحد الأشخاص، بعد رفض الأخير دفع ثمن علبة سجائر. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتستمر التحقيقات لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يقوم بافتعال خلافات متكررة مع القتيل بمحيط محل البقالة.

من جانب آخر، اتشحت صفحات التواصل الاجتماعي في قرية الشاب ومركز ديرمواس بالحزن على الفقيد، مؤكدين أنه كان محبوبًا بين أهالي القرية. وأكدوا أن الشاب تزوج منذ أشهر قليلة وزوجته حامل، وسافر للقاهرة مثل مئات الشباب طلبًا للرزق، لكنه فارق الحياة بطعنة غدر.