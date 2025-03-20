تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 7 سفن تجارية على أرصفة موانئ، هيئة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 15000 طن بضائع عامة و متنوعة، 923 شاحنة و75 سيارة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1555 راكبا على الخط الملاحي " نويبع- العقبة".

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 470 شاحنة و67 سيارة ما بين دخول نهائي وتريبتك، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 453 شاحنة و8 سيارات.

وغادرت ميناء سفاجا السفينتين سينا وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين دليلة والحرية، كما تم تداول 4100 طن بضائع 400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.