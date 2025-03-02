ضبط 2.5 طن مشروبات غازية فاسدة وإغلاق منشأتين برأس سدر (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة رأس سدر، أسفرت عن ضبط 2.5 طن مشروبات غازية منتهية الصلاحية وإغلاق منشأتين.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة شملت 15 منشأة، وتم تحرير 21 محضرًا متنوعًا، بينها 13 محضرًا لعدم النظافة، و7 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى محضر ضبط 2528 لترًا من المشروبات الغازية الفاسدة.

كما تم إعدام 39 كجم مواد غذائية و104 لترات مشروبات غير صالحة للاستهلاك، وسحب 4 عينات لإرسالها إلى المعامل المركزية لفحص مدى سلامتها.

وأكد وكيل الوزارة استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية بجميع مدن المحافظة خلال شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.