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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يوجّه بتشديد الرقابة على معارض "أهلًا رمضان"

07:42 م الأحد 02 مارس 2025
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    حافظ الإسماعيلية يوجّه بتشديد الرقابة على معارض أهلًا رمضان (3)
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    حافظ الإسماعيلية يوجّه بتشديد الرقابة على معارض أهلًا رمضان (2)
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الإسماعيلية - أميرة يوسف

وجّه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على معارض "أهلًا رمضان" لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي هذا الإطار، أجرى فريق مكتب متابعة المحافظ جولة ميدانية بمعارض مدينة القصاصين الجديدة والتل الكبير، بالتنسيق مع مديرية التموين ورؤساء المدن، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم زيادتها طوال فترة المعرض.

شملت الجولة تفقد معرض القصاصين، المعرض الرئيسي بشارع أحمد عرابي، ومعرض شارع عمر أمين بالتل الكبير، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

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أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية معارض أهلًا رمضان
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