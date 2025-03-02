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مصرع فتاة وشاب وإصابة آخرى في حادث تصادم بالفيوم

03:05 ص الأحد 02 مارس 2025

جثة_ أرشيفية

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الفيوم- حسين فتحى:

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيبت آخرى في حادث تصادم دراجه نارية مسرعة بطريق الفيوم سنهور السياحي، قبل سحور ثاني أيام شهر رمضان الكريم.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة سنهور، يفيد باصطدام دراجة نارية بـ3 أشخاص، مما تسبب في وفاة شاب وفتاة وإصابة فتاة آخرى.

على الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل جثة قائد الدراجة والفتاة التي توفيت إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، كما جرى نقل الفتاة المصابة الى مستشفى جامعة الفيوم.

كشفت المعاينة أن قائد الدراجة النارية كان يسير بسرعة جنونية، مما تسبب فى فقدانه السيطرة على الدراجة التي اصطدمت بالفتاتين أثناء سيرهما بالطريق السياحي الذى يربط قرية سنهور ببحيرة قارون، إذ توفيت فتاة عمرها 22 عاما، كما توفي قائد الدراجة النارية نتيجة ارتطامه بالأرض في حين أصيبت الفتاة الأخرى بإصابات بالغة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

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