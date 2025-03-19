ضربت الإسكندرية اليوم.. 6 معلومات عن نوة "الشمس الكبيرة"- صور

الإسكندرية- محمد عامر:

ضربت نوة "الشمس الكبيرة" أحياء وسواحل الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار تزامنًا مع نوة "الشمس الكبيرة".

ويستعرض "مصراوي" كل ما تريد معرفته عن "نوة الشمس الكبيرة":

- سميت بهذا الاسم نظرًا لأن الشمس تسطع فيها بقوة تزامنا مع الأمطار.

- تبدأ نوة الشمس الكبيرة غالبًا في 18 من شهر مارس كل عام إلا أنها قد تتقدم أو تتأخر عدة أيام.

- ترتفع أمواج البحر خلالها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضًا.

- تستمر نوة الشمس الكبيرة لمدة يومين فقط.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية شرقية وأمطار غزيرة.

- يأتي بعدها نوة "عوة وبرد العجوزة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 6 أيام.

يشار إلى أن عروس البحر المتوسط تتعرض لـ 18 نوة في فصل الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.