شبكة محامين في قفص الاتهام.. محاولة بيع أرض سفارة بوثائق مزورة

كتب : صابر المحلاوي

08:00 ص 26/04/2026

محكمة جنايات الجيزة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، محاكمة 14 متهمًا، من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي سابقًا، في اتهامهم بتزوير محررات رسمية بغرض الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لإحدى السفارات العربية.

وتضم هيئة المحكمة المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد وأحمد عبد العاطي الشافي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، خلال الفترة من 2022 حتى 2024، اشتركوا مع موظفين عموميين في تزوير توكيلات رسمية ومحاضر شرطية وتحقيقات نيابية، من خلال اصطناع وقائع مزورة في صورة صحيحة، تمهيدًا للاستيلاء على الأرض محل الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين انتحل صفة مالك الأرض مستخدمًا جواز سفر مزور، فيما تولى آخرون إعداد مستندات ودعاوى قضائية مزورة، تضمنت عقود بيع وصحة توقيع، تم تقديمها إلى جهات رسمية ومحاكم لإضفاء صفة قانونية على الواقعة.

كما أسندت النيابة للمتهمين اتهامات باستعمال المحررات المزورة أمام جهات التحقيق والمحاكم، مع علمهم بتزويرها، فضلًا عن تزوير وثائق سفر وأختام رسمية منسوبة لجهات حكومية.

وتواصل المحكمة نظر القضية، فيما تواصل النيابة تقديم أدلة الاتهام لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

