إعلان

بعد ترحيلها.. تعرف على موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاعين العام والخاص

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:00 ص 26/04/2026

عيد العمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث جوجل عن موعد إجازة عيد العمال 2026.

وبحسب التقويم الرسمي، يحل عيد العمال هذا العام يوم الجمعة 1 مايو 2026، وهو الموعد المعتاد للاحتفال بهذه المناسبة التي تُجسد تقدير الدولة لدور العمال في دعم الاقتصاد الوطني.

ونظرًا لأن الإجازة في موعد إجازة الجمعة الرسمية قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نقل عطلة عيد العمال إلى يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من موعدها الأصلي.

ويُطبق القرار على العاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وكذلك القطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

