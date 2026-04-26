يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث جوجل عن موعد إجازة عيد العمال 2026.



وبحسب التقويم الرسمي، يحل عيد العمال هذا العام يوم الجمعة 1 مايو 2026، وهو الموعد المعتاد للاحتفال بهذه المناسبة التي تُجسد تقدير الدولة لدور العمال في دعم الاقتصاد الوطني.



ونظرًا لأن الإجازة في موعد إجازة الجمعة الرسمية قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نقل عطلة عيد العمال إلى يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من موعدها الأصلي.



ويُطبق القرار على العاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وكذلك القطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل.