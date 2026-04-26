حظيت محافظة بني سويف بعدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما ساهم في تحقيق طفرة تنموية ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

ويأتي مشروع صوامع سدس ضمن أبرز هذه المشروعات، بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن، بما يعادل نحو 25% من إجمالي القمح بالمحافظة، ما يعزز كفاءة منظومة التخزين ويحد من الفاقد.

تنفيذ هندسي متطور بإشراف القوات المسلحة

أوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أن المشروع يضم 12 صومعة، سعة كل منها 5 آلاف طن، وقد نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار تطوير منظومة استلام وتخزين القمح.

وأشار إلى أن المشروع ساهم في حل العديد من مشكلات التوريد ورفع كفاءة عمليات الاستلام والتخزين بالمحافظة.

منظومة إلكترونية حديثة للتحكم في التخزين

وأضاف أن الصوامع مزودة بمنظومة إلكترونية متكاملة، تشمل لوحات تحكم حديثة توضح السعات التخزينية، وتتيح التحكم في حركة الأقماح داخل الخلايا، مع إمكانية نقلها إلكترونيًا بين الصوامع المختلفة.

ضبط حراري للحفاظ على جودة القمح

كما يتم التحكم في درجة الحرارة داخل الصوامع إلكترونيًا، حيث تُضبط عند 32 درجة مئوية، مع تشغيل أنظمة تهوية وبرادات تلقائية عند ارتفاع الحرارة، بما يضمن الحفاظ على جودة القمح وتقليل نسب التلف.

دعم مباشر للأمن الغذائي في مصر

ويمثل مشروع صوامع سدس إضافة مهمة لمنظومة الأمن الغذائي، من خلال تحسين كفاءة التخزين وتقليل الفاقد، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ضمن استراتيجية التنمية المستدامة.