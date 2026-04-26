إعلان

خطوة جديدة للأمن الغذائي.. صوامع سدس ببني سويف تسع 60 ألف طن قمح (صور)

كتب : حمدي سليمان

08:00 ص 26/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صوامع سدس تعزز الأمن الغذائي وتقلل فاقد القمح (1)
  • عرض 3 صورة
    صوامع سدس تعزز الأمن الغذائي وتقلل فاقد القمح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حظيت محافظة بني سويف بعدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما ساهم في تحقيق طفرة تنموية ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

ويأتي مشروع صوامع سدس ضمن أبرز هذه المشروعات، بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن، بما يعادل نحو 25% من إجمالي القمح بالمحافظة، ما يعزز كفاءة منظومة التخزين ويحد من الفاقد.

تنفيذ هندسي متطور بإشراف القوات المسلحة

أوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أن المشروع يضم 12 صومعة، سعة كل منها 5 آلاف طن، وقد نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار تطوير منظومة استلام وتخزين القمح.

وأشار إلى أن المشروع ساهم في حل العديد من مشكلات التوريد ورفع كفاءة عمليات الاستلام والتخزين بالمحافظة.

منظومة إلكترونية حديثة للتحكم في التخزين

وأضاف أن الصوامع مزودة بمنظومة إلكترونية متكاملة، تشمل لوحات تحكم حديثة توضح السعات التخزينية، وتتيح التحكم في حركة الأقماح داخل الخلايا، مع إمكانية نقلها إلكترونيًا بين الصوامع المختلفة.

ضبط حراري للحفاظ على جودة القمح

كما يتم التحكم في درجة الحرارة داخل الصوامع إلكترونيًا، حيث تُضبط عند 32 درجة مئوية، مع تشغيل أنظمة تهوية وبرادات تلقائية عند ارتفاع الحرارة، بما يضمن الحفاظ على جودة القمح وتقليل نسب التلف.

دعم مباشر للأمن الغذائي في مصر

ويمثل مشروع صوامع سدس إضافة مهمة لمنظومة الأمن الغذائي، من خلال تحسين كفاءة التخزين وتقليل الفاقد، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ضمن استراتيجية التنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
زووم

"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
أجنبي

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك
أخبار مصر

كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
حوادث وقضايا

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
من هي الطفلة التي ظهرت مع فتوح في احتفاله بالفوز على بيراميدز؟
مصراوي ستوري

من هي الطفلة التي ظهرت مع فتوح في احتفاله بالفوز على بيراميدز؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان