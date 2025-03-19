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السيطرة على حريق في منزل بمنيا القمح وإنقاذ السكان

12:00 ص الأربعاء 19 مارس 2025

السيطرة على حريق في منزل

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الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، مساء الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع داخل أحد المنازل بعزبة الزناتي في مركز منيا القمح، عقب الإفطار بدقائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران في المنزل، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإنقاذ سكان المنزل دون وقوع إصابات.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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حريق منزل اخماد حريق منيا القمح الشرقية
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