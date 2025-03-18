محافظ القليوبية يوقف بناء مخالف في بنها بعد منتصف الليل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظة القليوبية رصد بناء مخالف بأحد طوابق عقار بشارع كلية التجارة بمدينة بنها، في جولة بعد منتصف الليل.

وعلى الفور وجه المحافظ بمصادر مواد البناء والأخشاب وتحرير محاضر للمخالفين تكليف الإدارة الهندسية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها، والعميد حسن محمد حسن مأمور قسم ثان بنها.

وفي السياق ذاته شدد المحافظ على رئيس مجلس ومدينة بنها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة المرور الميداني على مستوى مركز ومدينة بنها، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.