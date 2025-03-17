إعلان

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

10:13 ص الإثنين 17 مارس 2025

انقلاب ميكروباص ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي جنوب المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من مركز أبو قرقاص، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص مصرع شخصين صحراوي المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان