مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي جنوب المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من مركز أبو قرقاص، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.