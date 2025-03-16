محافظ أسوان يتفقد مشروع توسعة محطة مياه الشرب بقرية فطيرة -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع توسعة محطة مياه الشرب بقرية فطيرة التابعة لكوم أمبو بطاقة 35 ألف م3 / يوم.

وتضم المحطة خزان سعة 7 ألاف م3 ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 884 مليون جنيه، لتضاف إلى سعة المحطة القديمة بطاقة 70 ألف م3/ يوم، والتى يتم تنفيذ أعمال للإحلال والتجديد بها وتقام المحطة على مساحة 6.5 فدان بواقع 29 ألف و 400 م2 ، ويوجد مرحلة مستقبلية للمشروع بنظام ( الدينا ساند ) حيث تم إنجاز 82 % من الأعمال المدنية ، و 80 % من الأعمال الكهروميكانيكية.

وأعطى كمال، توجيهاته للشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من هذا المشروع الحيوي لتوسعة محطة مياه الشرب بقرية فطيرة فى يونيو القادم لمساهمتها فى تحسين المياه بعدد من القرى بكوم أمبو ونصر النوبة ، والتي تضم قرى إقليت، وأبو وير ، والرغامة والعدوة وكرم الديب و منيحة وغرب كوم أمبو، وعدد من قرى نصر النوبة.

وأكد أن مشروعات حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية ملموسة داخل قرى محافظة أسوان فى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذه المشروعات التي وصلت إلى 2059 مشروعا داخل 31 قرية رئيسية و 100 قرية فرعية بمراكز المرحلة الأولى في إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، ليتكامل ذلك مع المشروعات المدرجة بقرى المرحلة الثانية بمركزى أسوان ودراو.