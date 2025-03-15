قبل السحور.. سقوط شاب من الطابق العاشر في المنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر بأحد الأبراج السكنية بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق العاشر بمركز ملوي.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع " م ع"، 22 عاماً، ولفظ أنفاسه متأثراً بإصابات خطيرة ونزيف متعدد بالجسم.

وتبين أنه أثناء قيام الشاب بتركيب ستارة في شرفة الشقة انزلقت قدماه وسقط من الأعلى، ليلقى حتفه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.