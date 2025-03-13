وحدة الكشف عن سرطان الثدي بالشرقية تستقبل 430 سيدة في 4 أيام

الشرقية -ياسمين عزت:

واصلت الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي "ماموجرام"، المتمركزة أمام مطرانية العذراء مريم ومارمينا بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، تقديم خدماتها الصحية للسيدات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وشهدت الوحدة في يومها الرابع إقبالاً متزايداً من السيدات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 124 مواطنة، ليصل إجمالي عدد المستفيدات من خدمات الوحدة خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 430 مواطنة، بالإضافة إلى تحويل 25 حالة إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الجهود تأتي بعد دعم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، محافظة الشرقية بالوحدة المتنقلة، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيداً بالإقبال الكبير على "الماموجرام"، والذي يعكس وعي السيدات بأهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفرق الطبية المصاحبة للوحدة تواصل تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الكشف عن الأورام السرطانية الأخرى، مشيراً إلى أن الوحدة المتنقلة ستستمر في تقديم خدماتها حتى يوم الأربعاء 19 مارس 2025، وتعمل يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً تحت إشراف فريق طبي متخصص.

ودعت مديرية الشئون الصحية جميع السيدات بمركز ومدينة فاقوس والمراكز المجاورة إلى التوجه للوحدة المتنقلة للاستفادة من الفحوصات المجانية، حفاظاً على صحتهن وسلامتهن، مؤكدة استمرار الجهود لتنفيذ رؤية الدولة في دعم صحة المرأة المصرية ضمن استراتيجية 100 مليون صحة.