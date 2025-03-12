افتتاح النسخة السابعة من "سوق اليوم الواحد" بفايد في الإسماعيلية - صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء "سوق اليوم الواحد" بمدينة فايد في نسخته السابعة، في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

حضر الافتتاح كل من اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومحمد علي، رئيس مركز ومدينة فايد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ الإسماعيلية خلال الافتتاح أن السوق يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقليل دور الوسطاء لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي بجودة عالية وتكلفة أقل، موضحًا أن هذه المبادرة تدعمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتحركة في مختلف المراكز والمدن، كجزء من جهود الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم، والدواجن، والخضروات، والفواكه، والمواد التموينية، بتخفيضات تصل إلى 30%، مع تخفيضات إضافية على بعض المنتجات، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

كما دعا محافظ الإسماعيلية مواطني مركز ومدينة فايد إلى زيارة السوق والاستفادة من العروض المتاحة، مشددًا على استمرار العمل على توسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مختلف صور الدعم للمواطنين.

وفي ختام كلمته، وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المعنية التي شاركت في تنظيم السوق، سواء من المديريات الخدمية أو المحليات، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

من جانبها، أكدت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن المديرية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق.