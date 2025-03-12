نجاة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق بنها الحر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الحر اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة سوزوكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها العام.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرورية لطبيعتها أمام المواطنين، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بإصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة سوزوكي بطريق بنها الحر قبل نزلة منية السباع.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.