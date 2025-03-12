إعلان

نجاة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق بنها الحر

08:08 م الأربعاء 12 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الحر اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة سوزوكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها العام.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرورية لطبيعتها أمام المواطنين، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بإصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة سوزوكي بطريق بنها الحر قبل نزلة منية السباع.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية طريق بنها الحر حادث انقلاب سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور