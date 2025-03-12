محافظ السويس يستمع لشكاوى المنتفعين بالمجمع الطبي ويوجه بحلها - صور

السويس_ حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، تقديم الخدمات الطبية في مجمع السويس الطبي بحي فيصل، رافقه خلالها الدكتور أحمد عبد الرحمن، نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، والدكتور محمد أبو النجا، مدير المجمع.

واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين المترددين على العيادات الخارجية، وكلف مدير المجمع الطبي وفريق العمل من الأطباء والتمريض بمتابعة كافة المشكلات التي طرحها المنتفعين وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات الكشف الطبي وتذليل أي عقبات تواجه المرضى.

ووجه اللواء طارق الشاذلي إدارة المجمع الطبي بسرعة الإعلان عن الخدمات الطيبة المقدمة والإجراءات والأوراق المطلوبة من المترددين على المجمع والخاصة بالخدمات الصحية، وشدد على التفاعل مع المرضي والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وضرورة معاملة المرضى معاملة طيبة من قبل الأطباء وطاقم التمريض والإداريين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف التوعية بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتوجيه المواطنين بخطوات التسجيل في المنظومة وطرق التعامل والإجراءات المطلوبة للتسهيل على المواطنين، وتنظيم العمل لتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى بشكل ينال رضاء المنتفعين من الخدمة الطبية، وتحسين بيئة العمل للأطباء وطاقم التمريض.

وأكد على جميع العاملين بالمجمع الطبي إدراك أن الهدف من إنشاء ذلك الصرح الطبي خدمة المرضى، ويجب على الجميع التعاون والتكاتف لتلبية كافة احتياجات المرضى والعمل على راحتهم، والتعريف بالخدمات المقدمة من التأمين الصحي الشامل مقابل اشتراكات المواطنين، وكيفية الحصول على الخدمة الطبية من منظومة التأمين الصحي الشامل.