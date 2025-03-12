ضبط 197 كيلو مخدرات و6 آلاف قرص "ترامادول" بحوزة 6 عناصر إجرامية بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية سبق اتهامهم فى قضايا "مخدرات وحيازة أسلحة نارية وسرقة" لقيامهم بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود معلومات بقيام عناصر إجرامية بجلب صفقة مخدرات لترويجها على المتعاطين والمدمنين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف صحة المعلومات وبالفحص وتقنين الإجراءات وعقب استصدار اذن النيابة العامة تبين أن المتهمين 6 عناصر إجرامية يحوزون أسلحة نارية وسبق اتهامهم فى قضايا مخدرات وسلاح وسرقة، تم إلقاء القبض عليهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و 6000 قرص لعقار "ترامادول" و5 قطع أسلحة نارية .

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 59 مليون جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.