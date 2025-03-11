ضبط المتهم بقتل صديقه في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت

ألقت مباحث مركز شرطة أبو حماد القبض على المتهم بقتل شاب يعمل في جمع الخردة، بعدما عُثر على جثمانه في ترعة الإسماعيلية بقرية العراقي التابعة للمركز، فيما لم يُعثر على دراجته النارية.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة الشاب محمد.ع.ح.ع (25 عامًا)، الذي اختفى لمدة 4 أيام قبل اكتشاف جثمانه بالمياه. وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع، حيث أكدت التحريات وجود شبهة جنائية، وقررت الجهات المختصة انتداب الطب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة.

أسفرت التحقيقات عن الاشتباه في المدعو سعيد.ز (23 عامًا)، الذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، حيث تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه لحين استكمال التحقيقات وعرضه على محكمة الجنايات.