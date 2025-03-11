السيطرة على حريق اندلع بمنزل في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

اندلع حريق بمنزل بالقرب من نزلة كوبري بلبيس قبل الكلية الجوية، فيما دفعت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بسيارتين إطفاء إلى موقع الحريق وتم إخماده دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى اندلاع حريق بمنزل بمدينة بلبيس، فيما جرى الدفع بسيارتين إطفاء إلى موقع الحريق من قبل الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة عليه.

تحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرتها والوقوف على أسبابها.