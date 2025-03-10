أجانب ومصريون على مائدة إفطار واحدة بشاطئ البحر بمدينة دهب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، تنظيم أطول مائدة إفطار جماعي على شاطئ المسبط، الواقع على خليج العقبة، بحضور الآلاف من السائحين والمواطنين.

وأقيمت المائدة على امتداد أكثر من 160 مترًا على الممشى السياحي، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ضمن احتفالات المحافظة بذكرى العاشر من رمضان، وبمشاركة العديد من رجال الأعمال وأصحاب المطاعم والمحلات الموجودة على الممشى السياحي.

ووجه المحافظ تحية اعتزاز وتقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء مصر الذين ضحّوا بدمائهم الغالية دفاعًا عنها، كما بعث بتحية مماثلة لأسر الشهداء وذويهم.

قال محمد الغنام، القائم على تنظيم المائدة، إنه يُجرى إعداد هذه المائدة في العاشر من رمضان كل عام، وتشهد إقبالًا شديدًا من المواطنين والسائحين عامًا بعد آخر، وأصبحت محل اهتمام وحديث السائحين المترددين على المدينة، الذين يحرصون على زيارتها في هذا التوقيت للمشاركة في الإفطار الجماعي الذي يضفي روح البهجة والسعادة على وجوه جميع أهالي المدينة والسائحين.

وأوضح "الغنام" أنه جرى تجهيز وجبات تكفي لنحو 2000 فرد من مختلف أطياف المجتمع السيناوي والسائحين، لافتًا إلى أن تنظيم المائدة يتم تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وإشراف مجلس المدينة، وبدعم كبير من المستثمرين ورجال الأعمال في المدينة.

وأكد أن هذه المائدة تعد دعاية مجانية للسياحة في دهب، خاصة أن السائحين يقومون بتصويرها على الممشى السياحي ذي الطبيعة الخلابة، وينشرون هذه الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحدث يعكس روح المودة والتعاون بين مواطني سيناء بمختلف طوائفهم، ومدى الترحيب بالسائحين، مما يبرز قيم التسامح في جنوب سيناء، لا سيما أن المائدة حظيت بإقبال كبير من السائحين الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في الإفطار الجماعي، وإعجابهم بروح التعاون والود بين المصريين عمومًا، ومواطني جنوب سيناء خصوصًا.

وأضاف أن المائدة تضمنت وجبات فاخرة وعصائر وحلويات وزجاجات مياه، وجرى تنظيمها بالتنسيق بين الجهات الداعمة لتوفير جميع السلع الغذائية اللازمة لإعداد وجبات الإفطار لهذا العدد الكبير. كما قدّم التهنئة لرجال القوات المسلحة الذين يقدّمون أرواحهم فداءً للوطن، والتحية والتقدير لأرواح الشهداء الذين ضحّوا من أجل كل شبر في سيناء.