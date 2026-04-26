قال الشيخ جابر بغدادي الداعية الإسلامي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن مجالسة الصالحين والعلماء ومحبتهم والنظر إليهم عبادة لأنها تورّث التذكر بالله، والاقتداء بأفعال الرسول ﷺ، وتجديد الإيمان.

وأضاف خلال كلمته بالمجالس العلمية التي تعقدها مؤسسة حي على الوداد لعلوم القران وإحياء التراث، الأحد، أن النظرة إلى الوجوه التي تتقي الله تبارك وتعالى فيه تُجدد الإيمان وانكسار للغفلة كما قال ابن المبارك عن الفضيل بن عياض.

وشدد الشيخ بغدادي على أن الاقتداء بالنبي ﷺ والتمسك بالسنة وحسن أداء الواجبات الدنيوية والدينية هو الطريق الأمثل لحماية النفس والمجتمع من الفتن والانحرافات.

ولفت إلى أنه يجب على الشباب والمريدين أن يتقوا الله في أعمالهم وفي طموحاتهم، فلا يكون هدفهم الشهرة أو السلطة، بل رضا الله وخدمة الناس، ومن يقود نفسه بالشهوات يبتعد عن الطريق المستقيم ويضر بمكانته الروحية والاجتماعية

ونوه إلى أن مجالس النور العلمية تُعقد بها سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية والدروس الدينية، التي يقدمها علماء متخصصون في الشريعة والعقيدة والتصوف، وتتناول موضوعات متنوعة مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبيان وسطية الإسلام، ودور الأخلاق في بناء المجتمعات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات الفكرية التي تواجه الشباب في العصر الحالي.

وتقام مجالس النور يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة المغرب، وتستضيفها مؤسسة حي على الوداد، ويحاضر فيها نخبة من كبار العلماء، أبرزهم الدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد عزت المشرف على مساجد آل البيت، والشيخ جابر بغدادي، والدكتور مصطفى عبدالسلام إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص، والدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير بجامعة الأزهر.