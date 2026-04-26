الشعبة: تصدير الدواجن إلى قطر يعكس فائضًا يتجاوز 25%

كتب : داليا الظنيني

11:28 م 26/04/2026

أسعار الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن تصدير الدواجن المصرية إلى قطر يمثل خطوة إيجابية تعكس قوة الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة الخارجية.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج المصري أفندي عبر فضائية الشمس، أن مصر تمتلك فائضًا إنتاجيًا يتراوح بين 20 و25% من احتياجات السوق المحلي، حيث يتجاوز الإنتاج اليومي 45 مليون بيضة و4.5 مليون دجاجة، وهو ما يتيح فتح أسواق جديدة دون التأثير على توازن السوق الداخلي.

وأشار الزيني إلى أن التصدير لا يهدف فقط إلى تحقيق عائد من العملة الصعبة، بل أيضًا إلى دعم المربين والحفاظ على استقرار الصناعة، مؤكدًا أن وجود المنتج المصري في الأسواق الخارجية يعد شهادة ثقة في جودته.

وأضاف أن البنية التحتية للإنتاج قادرة على مضاعفة الطاقة الإنتاجية، إذ تمتلك مصانع الأعلاف تراخيص تسمح بإنتاج ضعف الكميات الحالية، ما يجعل التوسع في التصدير فرصة لتعزيز النمو الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن تصدير الدواجن المجمدة يتم وفق معايير صحية دقيقة، حيث تُجهز في المجازر وتُنقل في حاويات مبردة إلى الدول المستوردة، مشيرًا إلى أن قطر بدأت استقبال أولى الشحنات ضمن خطة تشمل 15 كونتينر بإجمالي 10 أطنان.

وأكد الزيني على أن التصدير لا يتجاوز حاليًا 1% من إجمالي الإنتاج، لكنه يمثل بداية واعدة لفتح أسواق جديدة، مشددًا على أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة إقليميًا بفضل جودة المنتج واستقرار منظومة الإنتاج.

