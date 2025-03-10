استرداد 144 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية في أرمنت (صور)

الأقصر - محمد محروس:

استعادت الوحدة المحلية لمركز أرمنت بالأقصر حالتي تعدٍّ على أراضٍ زراعية بقرية المحاميد، بمساحة بلغت نحو 144 ألف متر مربع، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات.

كما يجري إصدار قرارات الاستفادة من الأراضي المستردة لصالح 13 حالة زراعة ومباني تعذر إزالتها لوجود زراعات جادة أو مبانٍ مأهولة بالمرافق.

ونُفذت الحملة تحت إشراف مسؤولي المركز وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم تسليم الأراضي المستردة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.