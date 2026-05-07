تموين القليوبية تحبط تهريب 4 أطنان دقيق والسائق يفر هارباً

كتب : أسامة علاء الدين

07:00 ص 07/05/2026

دقيق مدعم ارشيفية

أحبطت مديرية تموين القليوبية محاولة تهريب كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

ضبط سيارة محملة بـ80 شيكارة دقيق مدعم

أسفرت الحملة التي قادها وكيل وزارة التموين بالقليوبية عن ضبط سيارة محملة بعدد 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها من بعض المخابز بغرض تهريبها وبيعها في السوق السوداء.


فر قائد السيارة هاربًا فور ضبطه تاركًا الحمولة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

استمرار الحملات التموينية

أكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الاستيلاء عليها.

دقيق مدعم القليوبية التموين السوق السوداء شبرا الخيمة

